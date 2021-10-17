ويستهام يكسر عناد إيفرتون ويلحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

كسر ويستهام عناد إيفرتون وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ورفع ويستهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل أنجيلو أوجبونا هدف الفوز لويستهام في الدقيقة 74 .

والهزيمة هي الأولى لإيفرتون بملعبه على استاد "جوديسون بارك" في مختلف البطولات هذا الموسم.