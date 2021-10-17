الامارات | حكمة إماراتية تدير مباراة الصين تايبيه ولاوس في تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة إماراتية تدير مباراة الصين تايبيه ولاوس في تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمة الإماراتية الدولية أمل جمال (مساعد ثان) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة منتخب الصين تايبيه ومنتخب لاوس المقررة، الإثنين، على استاد مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، ضمن مباريات المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

ويضم طاقم التحكيم اللبنانية دموع البقار (حكم ساحة)، والفلسطينية هدية سعدية (مساعد أول) ، والأردنية حنين مراد (حكم رابع).

وتُعد أمل جمال أول عنصر من التحكيم النسائي في الإمارات التي تُكلف ضمن أطقم التحكيم في البطولات الآسيوية ، كما تُعد من الحكمات الشابات الواعدات التي أستحقت نيل الشارة الدولية للعام الثاني على التوالي على الرغم من أن مشوارها في مجال التحكيم بدأ في عام 2018 ، وأجتهدت في العمل على تطوير قدراتها وخبراتها التحكيمية خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي نظمها اتحاد الكرة للحكام، وقدمت أداءاً تحكيماً متميزاً خلال مشاركتها في إدارة مباريات مسابقتي دوري الدرجة الأولى للرجال ودوري الخليج العربي (دون 21 عاما) للرجال الموسم الرياضي الماضي.

كما شاركت مؤخراً في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 التي نظمها الاتحاد العربي لكرة القدم واستضافتها جمهورية مصر العربية في الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر الماضيين ، وتم أختيارها ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية للبطولة.

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