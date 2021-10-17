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الامارات | زيدان: هذا اللاعب يستحق الفوز بالكرة الذهبية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الملكي ومنتخب فرنسا، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام.

وقال زيدان (49 عاما)، في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "نحن نتحدث عن لاعب يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إن بنزيمة لاعب لا يصدق، وأنا تمتعت بشرف كبير لأنني قمت بتدريبه".

وأضاف زيدان، آخر لاعب فرنسي فاز بالكرة الذهبية عام 1998: "بنزيما يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة، وآمل أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".

ودخل كريم بنزيمة قائمة الـ30 لاعبا المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لهذا العام.

يذكر أن كريم بنزيمة، البالغ من العمر 33 عاما، حقق أفضل انطلاقة له خلال الموسم الحالي منذ بداية مسيرته، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 7 آخرى خلال أول 8 جولات خاضها في بطولة لكرة القدم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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