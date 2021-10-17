الامارات | بطل ذهبية بكين في القفز الثلاثي: «إكسبو 2020» يقودنا إلى مرحلة التعافي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ذهبية بكين في القفز الثلاثي: «إكسبو 2020» يقودنا إلى مرحلة التعافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرتغالي نلسون إيفورا، الحائز على ذهبية أولمبياد بكين 2008 في القفز الثلاثي وذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة أوساكا اليابانية، أن زيارته لـ «إكسبو 2020 دبي» أشعرته أن الحياة آخذة في استعادة مرحلة التعافي الأولى قبل هذه الجائحة والشعور بالتفاؤل بات يعلو الجميع وهذا الأمر يعني أننا في مرحلة جيدة ومع مرور الوقت سنتمكن جميعاً من الانتصار على هذا الوباء.

وقال إيفورا في تصريحات صحافية: «كنت أطمح منذ فترة لزيارة المنشآت الخاصة باتحاد ألعاب القوى ولقاء الأمين العام للاتحاد للبحث في إمكانية التعاون مستقبلاً والرغبة في الاستثمار وزيارة معرض إكسبو، كل ما وجدته هنا يدعو للفخر والاعتزاز لكل رياضي وزائر لتلك المدينة».

وأشاد البطل الاولمبي بالمردود الجيد للمشاركين في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي نظمها اتحاد ألعاب القوى مساء الجمعة في حديقة الورقاء وقال في تصريحات صحافية إن الشيء الرائع الذي شعر به عن قرب هو درجة التفاعل الجيدة والممتازة من المشاركين ووجود أكثر من 275 لاعباً ولاعبة في الفئات السنية المختلفة والشغف بالحرص على النجاح وهذا يحمل مؤشرات جيدة بأن هناك من يرغبون في تطوير أنفسهم.

وأضاف: «هذه البطولة أعادتني سنوات كثيرة إلى الماضي لأن بدايتي الأولى كانت بهذا الواقع والشيء المهم أن يحرص جميع اللاعبين على الإعداد الجيد وتنفيذ التوجيهات الصادرة من المدربين وقبل ذلك غرس الثقة في النفوس والعمل على كل ما يؤدي إلى النتائج الجيدة وهذا هو الشيء المهم، إلى جانب التشجيع من الأسرة».

وأتم: «أشعر بالفخر لأن أسرتي كانت معي في كل لحظة لتشجيعي وتعزيز قدراتي وهذا الأمر دفعني لمضاعفة جهودي وفي نهاية الأمر كانت المحصلة جيدة بالميداليات والمراكز الأولى».

من ناحية أخرى، هنأ المدير العام لمجموعة العلوان، الراعي الرسمي لبطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، ماهر علوان، مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بقيادة الدكتور محمد عبدالله المر، على النجاح الكبير الذي حققته بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية أولى مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.

وقال: «اننا سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته انطلاقة نشاط»أم الألعاب «اذ كانت مجموعة شركات العلوان جزءً من هذا النجاح برعاية البطولة وهذا واجبنا الوطني تجاه مجتمعنا في إطار الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة في القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في التنمية المجتمعية المستدامة في كل المجالات ومن بينها المجال الرياضي».

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