شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: لدي ارتباط عاطفي مع نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غازل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي، نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وملاكه الجدد، عندما قال إنه يرتبط ارتباطا عاطفيا بالنادي الإنجليزي منذ عمله مع المدير الفني الأسطوري الراحل بوبي روبسون.

