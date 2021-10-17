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دبي على موعد مع الهوكي على الجليد وخطط لإنشاء فريق احترافي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلن الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، إنه لا يستبعد إنشاء نادٍ محترف للهوكي للمشاركة في البطولة القارية في المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات حارب خلال توقيع اتفاق بين البطولة القارية للهوكي وفريق "أفنغارد أومسك" الروسي ووزارة السياحة والتجارة بمدينة دبي بشأن إقامة عدد من المباريات في الإمارات العربية المتحدة بين فريقي "أكبارس" و"أفانغارد" ضمن البطولة القارية للهوكي.

وقال حارب في رده على سؤال حول إمكانية إنشاء نادٍ للمشاركة في البطولة القارية للهوكي: "لماذا لا؟ لدينا البنية التحتية لذلك. لا أرى أي سبب يمنعنا من إنشاء نادي كامل هنا".

وفي السياق نفسه، قال ألكسندر كريلوف، رئيس مجلس إدارة فريق "أفانغارد": "نحن من جانبنا، لا ننظر إلى هذا الحد ونركز الآن على تنظيم المباراة القادمة".

وأضاف حارب أن المباراة وعرض الجليد بمشاركة بطلة التزلج على الجليد الأولمبية ألينا زاغيتوفا المقرر عقدها في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول، ستكون حدثًا رائعًا لجميع المقيمين والضيوف في دبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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