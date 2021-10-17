زين الدين زيدان يكشف لاعب يستحق نيل الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أن مواطنه كريم بنزيما، مهاجم الفريق الملكي ومنتخب فرنسا، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام.



وقال زيدان (49 عاما)، في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "نحن نتحدث عن لاعب يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إن بنزيما لاعب لا يصدق، وأنا تمتعت بشرف كبير لأنني قمت بتدريبه".

وأضاف زيدان، آخر لاعب فرنسي فاز بالكرة الذهبية عام 1998: "بنزيما يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة، وآمل أن يحصل على الكرة الذهبية هذا العام".

ودخل كريم بنزيما قائمة الـ30 لاعبا المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لهذا العام.

يذكر أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 33 عاما، حقق أفضل انطلاقة له خلال الموسم الحالي منذ بداية مسيرته، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 7 آخرى خلال أول 8 جولات خاضها في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.