قرارات جديدة من جونيور أجاي ضد الأهلي.. على رأسها رفض غرامة ضياع السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - في رد فعل جديد، أبلغ جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي والمقيد على قائمة الانتظار إدارة ناديه أنه يرفض عدم صرف نسبة المشاركة له عن الموسم الجديد، خاصة أن عقده لا يحمل بند يخص نسبة المشاركة، حيث أنه يحصل على قيمة عقده بالكامل سواء في حالة المشاركة أو في حالة عدم المشاركة.

وأعلن أجاي رفض تحميله أيضا غرامة الـ300 ألف جنيه والتي تم فرضها على اللاعبين علي خلفية بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ويرفض أجاي الاستمرار في قائمة الانتظار الحمراء مطالبا ادارة الأهلي بالحصول علي 900 الف دولار وهي قيمة عقده بالكامل في الموسم الأخير قبل فسخ العقد بالتراضي.

وضرب الأهلى موعداً مع الإسماعيلى فى افتتاحية مباريات بطولة الدورى لموسم 2021 /2022، بعد إجراء قرعة الدورى الجديد من قبل رابطة الأندية المحترفة.

مواجهة الأهلى للإسماعيلى فى افتتاح الدورى لم تكن الأولى تاريخيا، بل سبقتها 5 مواجهات سابقة فى الجولة الافتتاحية، حيث فاز الأهلى مرتين وتعادل في مباراتين وخسر واحدة أمام الدراويش، وسجل خلالها 6 أهداف واستقبل 4 أهداف