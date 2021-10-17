فيفا يرفض تعديل اللائحة.. ويؤكد: "أمر محفوف بالمخاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رفض الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بتعديل لائحة النظام الأساسي قبل أقل من 3 أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارة الجبلاية.

وفي بيان رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قال: "رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي، قبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته، مؤكدًا أنه أمر محفوف بالمخاطر ولا يتوافق مع قرار فيفا الأخير بخصوص مد تفويض اللجنة".

وجاء رد فيفا، بناء على طلب عدد من الأندية إجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التي تم اقرارها في نوفمبر الماضي واعتمدها فيفا في يونيو الماضي، وبدوره قام الاتحاد المصري برفع هذه الطلبات إلى الاتحاد الدولي.

كما جاء في رد الاتحاد الدولي بيان بأسباب عدم جدوى الاقتراحات المقدمة بشأن التعديلات، وتناول ذلك بالرد على كل مقترح من مقترحات التعديل بالتفصيل.

كما حدد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن تتولى اللجنة إدارة العملية الانتخابية المقبلة والجمعية العمومية على أساس لائحة النظام الاساسي للاتحاد 2020 والمعتمدة من FIFA ، ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري 2021.