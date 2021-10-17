خاص.. خالد سعد يتقدم بشكوى ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن تقدم الأردني خالد سعد، لاعب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "خالد سعد تقدم بشكوى ضد الزمالك في المحكمة الرياضية".

وأضاف: "ننتظر إبلاغنا بطلبات اللاعب في شكواه من المحكمة للرد عليها".

وكان خالد سعد لعب في صفوف الزمالك خلال موسم (2007-2008).

يُذكر أن خالد سعد لم يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك حيث لم يظهر سوى في 7 مباريات فقط (6 في الدوري و1 في كأس مصر)، دون أن يسجل أي هدف قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم مباشرة إلى النجمة اللبناني.