الارشيف / اخبار الرياضه

خاص.. خالد سعد يتقدم بشكوى ضد الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن تقدم الأردني خالد سعد، لاعب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "خالد سعد تقدم بشكوى ضد الزمالك في المحكمة ".

وأضاف: "ننتظر إبلاغنا بطلبات اللاعب في شكواه من المحكمة للرد عليها".

وكان خالد سعد لعب في صفوف الزمالك خلال موسم (2007-2008).

يُذكر أن خالد سعد لم يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك حيث لم يظهر سوى في 7 مباريات فقط (6 في الدوري و1 في كأس مصر)، دون أن يسجل أي هدف قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم مباشرة إلى النجمة اللبناني.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا