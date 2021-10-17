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بالفيديو.. مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي ضد قونيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

افتتح مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، أهداف فريقه ضد قونيا سبور، خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الدوري التركي.

وتقام على ملعب تورك تيليكوم آرينا (معقل جالاتا سراي) ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

ويدخل جالاتا سراي -المحترف بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد- مباراة اليوم محتلا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد قونيا سبور الذي يضم الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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