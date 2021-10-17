مدافع لاتسيو يكشف سر احتفاله المثير للجدل مع لاعب إنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف البرازيلي لويس فيليبي، مدافع لاتسيو، سبب احتفاله المثير الجدل مع زميله السابق خواكين كوريا، لاعب إنتر المعار من لاتسيو، بعد نهاية المباراة بفوز الفريق على النيراتزوري بنتيجة (3-1) في بطولة الدوري الإيطالي.

وتعرَّض لويس فيليبي للطرد بعد صافرة النهاية، حيث قفز على أكتاف كوريا من الخلف للاحتفال بالفوز على إنتر، ليرد زميله السابق بغضب ويظهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع البرازيلي الذي غادر الملعب وهو يبكي.

ونشر فيليبي صورة تجمعه بكوريا وعلق عليها قائلا: "في البداية أود أن أوضح أنني أكن احترامًا كبيرًا لإنتر وأي ناد آخر، نحن جميعًا محترفون ونعمل على تحقيق أهدافنا ولا يمكن أبدا ألا نحترم محترفًا آخر أبدًا".

وأضاف: "في نهاية المباراة، انتهى بي الأمر بالقفز على أكتاف كوريا لأنه أحد الأصدقاء العظماء الذين أعطتهم كرة القدم لي، وأوضح أن عائلاتنا أصدقاء وكنا دائمًا قريبين جدًا".

وتابع: "ما أردته هو معانقته والمزاح بشأن النتيجة بقدر ما تسمح به صداقتنا، لكنني كنت متحمسًا للغاية. ربما لم يكن هذا هو الوقت المناسب أو المكان المناسب".

وأتم صاحب الـ24 عاما قائلا: "أعتذر لأي شخص يشعر بالإهانة وأوضح أنني لم أحاول بأي شكل من الأشكال عدم احترامه أو عدم احترام لاعبي إنتر، لقد كان عملاً بريئًا من قبل شخص لديه مودة كبيرة لكوريا، أنا أحبك أخي".