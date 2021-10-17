الكرتي يصل القاهرة.. وينضم لتدريبات بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وصول الدولي المغربي وليد الكرتي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانتظام في تدريبات نادي بيراميدز.

وأتم الدولي المغربي تعاقده مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح لاعبا بين صفوف الفريق لمدة 4 مواسم.

وكان الكرتي ضمن صفوف المنتخب المغربي الثاني "الرديف" مؤخرًا.

ووصل الدولي المغربي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانتظام في التدريبات والتجهيز للمباريات المقبلة، حيث سيشارك في المباراة الودية التي يخوضها الفريق مساء اليوم أمام السكة الحديد بملعب الدفاع الجوي.

شدد المدير الرياضي على أن الكرتي يستعد مع بيراميدز لمباريات الموسم الجديد حيث لن يشارك اللاعب في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية حتى دور المجموعات هو وباقي الصفقات الجديدة.