بث مباشر | مشاهدة مباراة ظفار ومسقط في الدوري العماني عمانتل رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ظفار ومسقط في الدوري العماني عمانتل، لحساب الجولة الأولى من المسابقة، والمقرر لها اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

تنطلق مباراة ظفار ومسقط على ملعب الأخير في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، عند الساعة 12:55 بتوقيت جرينيتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 16:55 بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل مباراة ظفار ومسقط في بث مباشر عبر القناة الرياضية العمانية بصوت المعلق الرياضي سالم السالمي، كما ينقلها لكم موقع الخليج 365 لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة بالفيديو.

انتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين، بفوز ظفار بنتائج 3/1 و1/5 وصفر/1 و0/4 و0/2، وكانت آخر مواجهة يوم 8 يناير 2021 على ستاد السعادة الرياضي ضمن الجولة الرابعة من الموسم الملغي بسبب جائحة فيروس كورونا، وانتهى بهدفين دون رد لصالح ظفار.

يرجع آخر فوز حققه فريق مسقط على ظفار بمنافسات الدوري العماني عمانتل إلى تاريخ 30 أكتوبر 2017 بهدفين لماجد جمعة البلوشي ومصطفى كويات مقابل هدف للاعب تامر حاج محمد، واستضاف اللقاء ملعب الشرطة الرياضي بالوطية.

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