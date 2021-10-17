ما هو مستقبل سولشاير مع مان يونايتد بعد الخسارة من ليستر سيتي؟

سيطر اسم مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على عناوين الأخبار على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بعد الخسارة المخيبة للآمال يوم السبت 4/2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من اعتقاد العديد من مشجعي مانشستر يونايتد أن هذه قد تكون نهاية الطريق بالنسبة للنرويجي، يبدو أن مهمة أولي جونار سولشاير في أيد أمينة.

وأفاد الصحفي “دافيد اورنستين” من صحيفة أثليتيك، أن النرويجي، وعلى الرغم من فوزه مرتين فقط من آخر سبع مباريات، لن يتعرض للطرد من قبل مان يونايتد، لأنه يمتلك الكثير من الائتمان بين مجلس الإدارة.

ويرى فريق مانشستر يونايتد الآن أنهم يخرجون من المراكز الأربعة الأولى، ومع مواجهة أمثال ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي جميعًا في الأسابيع المقبلة، قد يصبح الوضع أسوأ بشكل كبير.

سيكون لدى سولشاير الكثير ليفعله من أجل إعادة أنصار مان يونايتد إلى صفه، لكن يبدو أنه يتمتع بدعم كامل من مجلس الإدارة في ملعب أولد ترافورد في الوقت الحالي على الأقل.