تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام روما في الدوري الايطالي بالجولة 8

تعرف على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام روما برسم قمة مباريات الجولة 8 من الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم، بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

تعافى المهاجم ألفارو موراتا جزئيًا من الإصابة وسيتم استدعاؤه لمباراة الليلة، فيما يستمر غياب الارجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، وأدريان رابيو المصاب بعدوى فيروس كورونا.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يبدأ الإسباني مباراة اليوم من البداية، مع ماسيميليانو أليجري الذي يمكنه اختيار كين وكيزا وبرنارديشي في خط الهجوم.

وعاد أليكس ساندرو ودانيلو ورودريجو بنتانكور من الخدمة الدولية ليلة الجمعة، لكن الظهير الأيسر البرازيلي فقط هو الذي سيستريح مع تواجد دانيلو وبينتانسر على أرض الملعب منذ البداية أمام فريق جوزيه مورينيو.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام روما في الدوري الايطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيلو

خط الوسط: خوان كوادرادو، بنتانكور، لوكاتيللي

خط الهجوم: فيديريكو كيزا، برنارديسكي، مويس كين.