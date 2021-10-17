الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

اكتمل عقد الفرق المتأهلة لبطولة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد نهاية مباريات فريق الشرق، يوم الأحد.



وتأهل نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على ناغويا غرامبوس الياباني 3-0 يوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ستاد كأس العالم في جيونجو، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وكان ناغويا غرامبوس تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة السابعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة لبوهانغ ستيلرز و4 لجوهور دار التعظيم الماليزي ونقطتين لراتشابوري التايلاندي، ثم فاز في دور الـ16 على دايغو الكوري الجنوبي 4-2.

في المقابل وبعد أن حصل بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي على المركز الثاني في المجموعة السابعة، نجح في دور الـ16 بتحقيق الفوز على سيريزو أوساكا الياباني 1-0.

وشهدت مواجهتا الفريقين في دور المجموعات فوز ناغويا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، قبل أن يتعادلا 1-1 في الجولة السادسة والأخيرة.

وفي المباراة الأخرى، تأهل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حامل اللقب، إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على مواطنه جيونبوك هيونداي موتورز بعد التمديد لوقتي إضافي، بنتيجة (3-2)، ليلاقي بوهانغ ستيلرز.

وكان جيونبوك موتورز تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، في المقابل تصدر أولسان هيونداي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات.

وتقام مباراة قبل نهائي البطولة بين الفريقين يوم الأربعاء 20 أكتوبر المقبل.

وكان الهلال قد تأهل لمواجهة غريمه النصر في قمة سعودية بالدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين في فوزه 3-صفر على بيروزي الإيراني وصيف البطل، أمس السبت، في الرياض.

وفي العاصمة السعودية _أيضا_ حقق النصر فوزا كبيرا 5-1 على الوحدة الإماراتي أمس ليبلغ قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي.

ويلتقي الغريمان يوم الثلاثاء المقبل من أجل مقعد بالنهائي وسيبحث الهلال عن لقبه الثاني خلال ثلاثة مواسم.

بينما تقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستجمع بين الفائز من المباراتين السابقتين، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر على ملعب ”مرسول بارك“.