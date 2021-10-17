تعرف على آخر تطورات لاعب بيراميدز المصري في إثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

تواصل وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، اليوم الأحد، مع سفير مصر في إثيوبيا، للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية للاعب بيراميدز، إسلام عيسى، الذي يرقد في أحد المستشفيات الإثيوبية.



وتعرض عيسى لإصابة بشرخ في الأنف وجرح قطعي، في أثناء مباراة فريقه ضد مضيفه فريق عزام التنزاني، أمس السبت، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ما أدى لاستبداله خلال اللقاء.

وتطورت الحالة الصحية لعيسى، خلال رحلة عودة بعثة بيراميدز إلى القاهر، الأمر الذي استلزم نقل اللاعب إلى المستشفى الإثيوبي بعد هبوط طائرة الفريق المصري في مطار أديس أبابا للتزود بالوقود.

وأكد السفير المصري في إثيوبيا خلال اتصال هاتفي مع أشرف صبحي، أن لاعب بيراميدز خضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته، لكن تم وضعه تحت المراقبة للاطمئنان عليه وسيعود إلى القاهرة عند التأكد من استعداده صحيا لركوب الطائرة .

وأشار إلى أن بعثة نادى بيراميدز استغاثت بوزارتي الشباب والرياضة والخارجية خلال وجودهم في مطار أديس أبابا، لدخول اللاعب إلى المستشفى، وإنقاذ حياته، وهو ما استلزم بذل جهود كبيرة تمت بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في إثيوبيا، حيث تم نقل اللاعب ووضعه في المستشفى النرويجي في إثيوبيا، بينما غادر أعضاء نادي بيراميدز حيث وصلوا إلى القاهرة فجر اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز تعادل مع مضيفه عزام التنزاني دون أهداف، قبل مواجهتهما إيابا في القاهرة السبت المقبل.