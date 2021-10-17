الامارات | مشهد "غير أخلاقي".. حارس يعتدي على زميله في الفريق بالضرب المبرح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد "غير أخلاقي".. حارس يعتدي على زميله في الفريق بالضرب المبرح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى فريق جلينتوران وهو يعتدي على زميله بعنف في مشهد نادر على ملاعب كرة القدم، وذلك خلال مباراة كوليرين في الدوري الإيرلندي لكرة القدم، مما أثار حفيظة المغردين عبر "تويتر" الذين غضبوا من تصرف الحارس وأعربوا عن تعاطفهم مع اللاعب المضروب.

وكانت قناة روسيا اليوم قد روت تفاصيل المشهد غير الأخلاقي، موضحة أنه في الدقيقة 80 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جلينتوران بهدفين لهدف، نجح كوليرين في إدراك هدف التعادل، عن طريق كاثير فريل، ومعها حدثت الواقعة، فبعد تلقي شباكه للهدف، فقد الحارس العملاق مكاري، أعصابه وظهر غاضبا، ليتوجه نحو زميله بوبي بيرنز، الذي ارتكب خطأ في بداية لعبة هدف التعادل، ودفعه بقوة ليسقط على الأرض وانهال عليه بالضرب، وحاول سحبه من قميصه قبل أن يتدخل لاعبو جلينتوران ويفصلوا بينهما.

وتدخل بعدها الحكم، ليشهر البطاقة الحمراء للحارس مكاري، وأكمل فريقه العشر دقائق المتبقية بعشرة لاعبين وخرج بنقطة التعادل.

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