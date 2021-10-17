الامارات | وكيل محمد صلاح يستفيد من تألق النجم المصري ويحدد مبلغ مالي كبير لتجديد العقد

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد صلاح يستفيد من تألق النجم المصري ويحدد مبلغ مالي كبير لتجديد العقد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الموفق التفاوضي بين وكيل نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، وإدارة ليفربول، بشان تجديد عقد نجم الكرة المصرية الذي ينتهي في صيف 2023، قويا من جانب وكيل النجم المصري رامي عباس، خاصة في ظل تألق محمد صلاح واستمراره في تحظيم الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف الصعبة التي نالت إعجاب نجوم ومدربي كرة القدم على مستوى العالم.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح في طريقه لمدينة ليفربول للتفاوض مع النادي بشأن تجديد عقد الجناح المصري.

وذكرت أن رامس عباس سيتفاوض مع ليفربول حول راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني، بعد أن كان الحديث يدور حول 300 أو 350 ألف جنيه إسترليبي راتب أسبوعي منذ فترة قليلة.

وأشارت إلى أن مستوى محمد صلاح الحالي وتألقه اللافت قد يزيد من تعقيد مفاوضات التجديد، لأنها تقوي من قوة موقف وكيل أعمال صلاح.

من جانبه حذر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن النجم المصري محمد صلاح لايزال في جعبته الكثير.

وسجل صلاح للمرة الثامنة على التوالي على مستوى جميع المسابقات كما صنع هدفا لزميله السنغالي ساديو مانيه الذي افتتح التسجيل خلال الفوز الساحق لليفربول على واتفورد بخمسة أهداف دون رد أمس السبت.

وقال كلوب اليوم الأحد "هو محترف من طراز فريد، يحب التدريب، الجزء البدني منه، الجزء التكتيكي منه، وهو محترف من طراز فريد".

وأضاف كلوب "أعتقد أنه يلعب بهذا المستوى منذ فترة ، بالطبع هو يتطور وهو في سن يمكنه من خلاله مواصلة التطور".

وأشار "الهدف الأول الذي صنعه لساديو جاء من تمريرة مذهلة... يقوم بمثل هذه الأمور في التدريبات أيضا، مشكلتنا الصغيرة هي أننا ليس لدينا متسع من الوقت للتدريب لذا عادة نستعيد عافيتنا عندما لا نشارك في المباريات لكن الأولاد يحسنون من طريقة لعبهم بأنفسهم".

ويعتبر صلاح من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ، لكن كلوب يرى أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

وأضاف كلوب: "الاستمرارية التي يقدمها ربما بدأ الناس للتو في مشاهدتها، لكنها كانت موجودة دائما، إنه يلعب معنا منذ أربعة أو خمسة أعوام لكن من المذهل بالطبع الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه إلى هنا".

وأكد "أنه يتواجد ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم منذ قدومه إلى ليفربول وفي اللحظة الحالية هو الأفضل، نحن جميعا نعرف ذلك".

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