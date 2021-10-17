جيسوالدو فيريرا يدرس عرضا من الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

كشفت صحيفة ”O Jogo“ البرتغالية، أن إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، دخلت في مفاوضات مع جيسوالدو فيريرا، مدرب الزمالك الأسبق، لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حال اتخاذ قرار رحيله عن قيادة الفريق الأول.



وأوضحت الصحيفة البرتغالية، يوم الأحد، أن ”فيريرا يدرس عرضا من الأهلي المصري لمدة عامين لتدريب الفريق برفقة جهازه الفني وفي مقدمته، روي أغواس، الذي يرافقه دائما في جميع مهامه خلال السنوات الماضية“.

ويمتلك فيريرا خبرة في الدوري المصري إذ سبق أن درب الزمالك في موسم 2014/2015 وكان سببا في فوز الفريق بثنائية الدوري المصري وكأس مصر قبل الرحيل إلى السد القطري.

ويمتلك فيريرا مسيرة حافلة، إذ درب بورتو، وبنفيكا، ومالاجا، وباناثينايكوس، وسبورتنج ولشبونة، والسد، وأخيرا سانتوس.

ويأتي هذا التقرير مقاربا لما ذكرته صحيفة ”ناسيونال“ البرتغالية، منذ أيام بأن فيريرا صاحب الـ75 عاما، سوف يعود مرة أخرى إلى مصر لقيادة الأهلي، بعد توصله لاتفاق مع مسؤوليه لتولي المهمة بديلا للمدير الفني الحالي بيتسو موسيماني.