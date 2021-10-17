كل ما تريد معرفته عن "WWE كراون جول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

ولم تعلن أي قناة عربية عن نقلها للمنافسات حتى الآن، ومع اقتراب موعد المنافسة قد تعلن أبرز القنوات الرياضية السعودية تفاصيل البث التلفزيوني، كما حدث مع عرض 2019، حيث تم نقله عبر القنوات الرياضية السعودية بشكل مجاني.



ويمكن لعشاق المصارعة الحرة في المنطقة متابعة مجريات الحدث على الهواء مباشرة عبر شبكة WWE.

ويشهد الحدث الرئيس للفعالية مواجهة قوية، تجمع بطل اليونيفرسال رومان رينز مع بروك ليسنر.

وسيكون نزال رومان رينز في مواجهة بروك ليسنر _أيضا_ على لقب اليونيفرسال.

يذكر أن بروك ليسنر كان عاد إلى اتحاد WWE في مهرجان سمر سلام 2021، في شهر أغسطس الماضي.

أما في النزال الثلاثي على بطولة سماكداون للسيدات، فستلعب بيكي لينش ضد بيانكا بلير ضد ساشا بانكس، هذا بالإضافة إلى نزال على لقب WWE بين بيغ إي ودرو ماكنتاير ونزال آخر بين غولدبيرغ وبوبي لاشلي.

كما سيشهد كراون جول أيضا مواجهة على لقب راو تاغ تيم بين راندي أورتن وآي جاي ستايلز.

وتبدأ أسعار تذاكر عرض Crown jewel 2021 من 50 ريالا وتصل حتى 2800 ريال، ويمكن شراء التذاكر عبر موقع موسم الرياض الرسمي.

ويعد عرض ”كراون جول“ ضمن سلسلة العروض الشهرية المقدمة من شركة WWE للمصارعة الحرة، ويعد من أكبر العروض عبر العالم التي تحظى بمتابعة ضخمة، حاله كحال ريسلمانيا.

ونظمت المملكة بطولة كراون جول للمصارعة في الرياض عام 2019، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا آنذاك.