الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس القنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيكون فريق أرسنال على موعد مع اختبار صعب، مساء الإثنين، عندما يواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل أرسنال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام كريستال بالاس صاحب المركز الـ14.

ويستضيف أرسنال نظيره كريستال بالاس، مساء الإثنين، على ملعب الإمارات، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس منقولة على قناة "beIN Sports 1 HD Premium" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفاز أرسنال 3 مرات في آخر 4 مواجهات، ولم يعرف الهزيمة منذ الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر أول 3 مباريات في أسوأ انطلاقة له في البريميرليج.