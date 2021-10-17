الخليج 365 يكشف آليات حضور مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في شركة "تذكرتي" آليات حضور الجماهير لمباريات الدوري الممتاز لموسم 2021-2022.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة بشكل رسمي، التوفق لاتفاق مع الجهات الأمنية من أجل حضور 1000 مشجع لكل فريق مباريات الدوري الموسم الجديد.

وأعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للمدرجات عن طريق بطاقة المشجع Fan Id، حيث لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريقها.

وقال مصدر مسؤول في الشركة خلال تصريحات لـ"الخليج 365" "من يمتلك بطاقة المشجع التي حضر بها مباريات أمم أفريقيا 2019 للكبار وكذلك تحت 23 عاماً هذا يعني أنه قام بالتسجيل لدينا ولا يوجد أي أزمة بالنسبة له، فقط سيتم تطوير شكل بطاقة المشجع لتتناسب مع الدوري الممتاز".

وتابع "من لا يمتلك بطاقة المشجع أو لم يحصل عليها من قبل، عليه التسجيل مجدداً عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته، فهي شرط أساسي لحجز التذاكر وحضور المباريات".

وأكمل "كل التعاملات ستكون أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر".

واستمر "سواء كنت تمتلك بطاقة مشجع أو ستقوم بالتسجيل لأول مرة، يجب أن تكون قد حصلت على لقاح فيروس كورونا وتمتلك الشهادة الرسمية وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية".

وشدد "سيكون هناك رابط لكي يقوم المشجع برفع صورة من شهادة لقاح كورونا الخاصة به لكي يتسنى له حجز التذاكر وحضور مباريات الدوري، لو لم تحصل على لقاح كورونا هذا يعني أنك لن تستطيع التسجيل أو حجز تذاكر المباريات".