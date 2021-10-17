تقرير.. هل يصبح صلاح كابوسا لدروجبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد نهاية حقبة أسطورية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سطَّرها الإيفواري ديدييه دروجبا مع نادي تشيلسي، ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في بريميرليج وأصبح أمام تركة إفريقية ثقيلة، لكنه كان على قدر التحدي.

محمد صلاح بدأ مسيرته في بريميرليج بين أسوار "ستامفورد بريدج"، حيث انتقل إلى تشيلسي في يناير 2014 قادما من روما الإيطالي، ليزامل لاحقا ديدييه دروجبا الذي عاد لينهي مشواره مع البلوز في موسم 2014/2015.

وفي الثامن من فبراير، ظهر صلاح لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد سبع مباريات وتحديدا يوم 22 مارس، قصَّ النجم المصري شريط أهدافه في بريميرليج ضد آرسنال في ديربي لندن في مباراة انتهت بالفوز 6-0.

هدف صلاح الافتتاحي في الدوري الإنجليزي جاء في الوقت الذي كان يملك فيه دروجبا 100 هدف في الدوري الأقوى على مستوى العالم، قبل أن يحرز أربعة أهداف جديدة بعد عودته لتشيلسي قادما من جالاتا سراي التركي.

104 هدفا دونهم دروجبا في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي ليتربع على عرش أفضل الهدافين الأفارقة، ليتوقع النقاد والمحللون أن هذا الرقم سيكون من الصعب تكراره عن طريق أي لاعب إفريقي آخر، إلى أن جاء محمد صلاح.

لم يحظ صلاح بفترة جيدة في تشيلسي وسجل هدفين فقط حيث كان حبيس مقاعد البدلاء تحت قيادة جوزيه مورينيو، ليقرر الرحيل إلى إيطاليا من أجل تقديم نفسه مجددا، وبالفعل نجح في التعبير عن موهبته بالتألق مع فيورنتينا وروما.

ثم عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول وانفجر في أول مواسمه مع الريدز قبل أن يواصل الإبهار في موسم تلو الآخر تحت قيادة يورجن كلوب، وفرض اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في بريميرليج، بل على مستوى العالم.

وأحرز صلاح 104 هدفا في غضون ستة مواسم فقط لعبها في بريميرليج حتى الآن، بواقع هدفين مع تشيلسي في موسم 2013/14، و102 مع ليفربول منذ موسم 2017/18 حتى موسم 2021/22 الذي سجل فيه سبعة أهداف حتى الآن.

وبعد زيارة شباك واتفورد أمس السبت في المباراة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها صلاح هذا الموسم، أصبح تجاوز رقم دروجبا مسألة وقت لا أكثر، حتى ينفرد المصري بعرش أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة.

ولن يكون هذا الرقم هو الوحيد الذي يتفوق فيه صلاح على دروجبا، حيث سبق للنجم المصري أن سجَّل 32 هدفًا في موسم 2017/2018 بالدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالمسابقة، محطمًا رقم دروجبا الذي سجل 29 هدفًا مع تشيلسي موسم (2009-10).

وسيكون أمام صلاح تحد آخر أمام دروجبا ولكن على مستوى دوري أبطال أوروبا، حيث يفصله 13 هدفا عن معادلة رقم النجم الإيفواري الذي سجل 44 هدفا كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في المسابقة القارية، في الوقت الذي يأتي فيه صلاح بالمركز الثاني في القائمة برصيد 31 هدفا (باستثناء الأدوار التمهيدية).

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023 وسط رغبة قوية من ناديه بتمديد بقاء الهداف المصري بين أسوار آنفيلد، في الوقت الذي تكشف فيه بعض التقارير أنه يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لتستمر التكهنات بشأن مستقبل نجم الريدز، في ظل مساعيه القوية نحو انتزاع عرش دروجبا.