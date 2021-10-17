محمد إبراهيم: كنت أتمنى التدرب مع فايلر.. وعلاقتي بجماهير الزمالك "لم تتوتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه كان يتمنى أن يتدرب مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، مضيفا أن علاقته بجماهير الزمالك لم تتوتر.

وخلال تصريحات لبرنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى، سُئل إبراهيم عن المدربين الذين كان يتمنى التدرب تحت قيادتهم، وقال: "موسيماني وبالطبع كنت أتمنى التدرب مع فايلر من الأشياء الكثيرة التي سمعتها عنه".

وعن ابتعاده عن المنتخب، قال: "الانضمام للمنتخب وجهات نظر، وتأسفت عبر تغريدة عما قلته وأنني أتمنى التوفيق للاعبين، سأجتهد وأقوم بأفضل شيء لديّ ولو كرم الله وتواجدت سأتمسك بالفرصة".

وبسؤاله عن علاقته بجماهير الزمالك، أجاب لاعب سيراميكا كليوباترا: "علاقتي بجماهير نادي الزمالك لم تتوتر خلال الفترة التي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي".

وأتم إبراهيم في تصريحات لبرنامج رقم 10، المُذاع على القناة الأولى:"أتبادل الأحترام مع كل الناس ولم أتعرض لأي إساءة من أحد".