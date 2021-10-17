محمد إبراهيم: مَن وضع بند المليون دولار في عقدي مع ماريتيمو "قاصد يغرق الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه لم يكن يعلم بأزمة الزمالك مع نادي ماريتيمو البرتغالي إلا بعد عام من رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال إبراهيم، في تصريحات لبرنامج "رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى:"بعد رحيلي إلى ماريتيمو بشهرين تحدثت مع أشخاص في الزمالك عن عودتي، وعدت بشرط دفعي مبلغ مالي واتفقوا على 500 ألف يورو وتحملت المبلغ وكان يُخصم من مقدم عقدي".

وأضاف: "وبعد رحيلي من الزمالك بعام وتواجدي مع مصر المقاصة وفي فترة مفاوضاتي بعدها فوجئت بمسؤول من الزمالك يتحدث معي عن موضوع المليون دولار ولم أكن أعلم عنه أي شيء ولو كانوا يعلمون بالأمر لتركوني أرحل بعد نهاية عقدي".

وتابع إبراهيم: "مَن وضع هذا البند في عقدي مع ماريتيمو قاصد يغرق نادي الزمالك، ولا يوجد لها معني آخر، لم يكونوا يعرفون ولكن عدم معرفتهم بالأمر يعتبر كارثة، ولو كانوا يعلمون لجعلوني أرحل بعد نهاية الموسم".

وأتم لاعب الزمالك السابق قائلا: "الزمالك واحشني وفوجئت بالاستغناء عني وقرار رحيلي عن الفريق، ولا أعلم حتى الآن ما السبب في ذلك، رحلت عن الزمالك ولا أعلم لماذا، وبرغم ذلك مازال لي مستحقات مالية لدى النادي".