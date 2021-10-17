ماذا قال نجوم أوروبا عن صلاح؟.. "في مستوى ميسي والأفضل في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"في مستوى ميسي، أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، ريال مدريد يدرس تقديم عرض لضم صلاح".. تلك العناوين أبرزتها الصحف العالمية في حديثها عن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

فرض صلاح نفسه على الساحة العالمية، وأجبر كبار النجوم على التغني باسمه، فمن تحطيم الأرقام القياسية إلى التلاعب بدفاعات المنافسين بشكل مثير.

بدأ صلاح موسمه الخامس مع ليفربول بشكل مذهل، وسجل 7 أهداف خلال 8 مباريات بالدوري الإنجليزي –حتى الآن-، كما سجل ظهوره في دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف خلال جولتين.

دخل مو نادي المئة سواء بالدوري الإنجليزي أو مع ليفربول، فالبالغ من العمر 29 عاما سجل 104 هدفا في بريميرليج (102 بقميص الريدز و2 بقميص تشيلسي).

كما أصبح صلاح هو الأكثر تهديفا في تاريخ الأفارقة في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في معادلة رقم الإيفواري الأشهر ديدية دروجبا لاعب تشيلسي الأسبق.

قالوا عن صلاح:

"في مستوى ميسي"

أشاد الإنجليزي مارتن كيون، مدافع آرسنال الأسبق، بالدولي المصري، وقال: "محمد صلاح الآن في مستوى ليونيل ميسي، نحن لا نبالغ، وما يقدمه محمد صلاح كل يوم يثبت ذلك.. إنه الأفضل على الكوكب".

"أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل"

وأثنى كلاوديو رانييري مدرب واتفورد على مو، وقال عقب مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي: "أعتقد أن صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم في هذه اللحظة، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف: "صلاح في حالة جيدة وكل لمساته تتحول إلى أهداف، تحياتي له فهو يقدم أداء جيد مع ليفربول".

"لا أحد أفضل منه في العالم الآن"

ولم ينكر يورجن كلوب مدرب ليفربول، الإنجازات التي يدقمها نجم فريقه، وقال عنه: "من أفضل من صلاح الآن؟ لا يوجد أحد أفضل، هذا واضح".

وأضاف: "إنه الأفضل، وكلنا نرى ذلك، نحن لا نتحدث عما فعله ميسي ورونالدو من أجل كرة القدم العالمية وهيمنتهما، لكن في الوقت الحالي، هو الأفضل".

"مثلي الأعلى"

طلب مشجع لافتة خلال تواجده في ملعب فيكارج رود معقل نادي واتفورد، طلب خلالها الحصول على قميص النجم المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، صورة للمشجع وهو يرفع لافتة كُتب عليها: "مو صلاح، أنت مثلي الأعلى.. هل يمكنني الحصول على قميصك؟".

"كل فرق العالم تريد صلاح"

أكد إيان راش أسطورة ليفربول السابق، أن كل فرق العالم ترغب في انتقال صلاح إلى صفوفها.

وقال راش: "تحدثت إلى مو الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد أن يكون الأفضل في العالم، وهو يفعل هذا حاليا.. إنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "كل فرق العالم ترغب في ضم صلاح، لكنني أعلم أنه سيحب البقاء في ليفربول، لا يوجد أي مشجع في العالم سيحب صلاح مثلما تفعل جماهير ليفربول.. لا شك في ذلك".

"يبدو مخيفا"

امتدح ديفيد جيمس لاعب ليفربول السابق، صلاح نجم الريدز، مؤكدًا أنه يبدو مخيفا عما كان عليه الموسم الماضي.

وقال: "هذا هو صلاح الذي أحبه، أعتقد أنه يبدو مخيفا هذا الموسم.. أليس كذلك؟ إنه رائع".

وتابع: "هذا الموسم، هو جزء من فريق ليفربول الذي يلعب مرة أخرى بالمستوى الذي فاز به بالدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي".

"يذكرني برونالدينيو"

أثنى جو كول، لاعب ليفربول السابق، على أداء صلاح، في الموسم الحالي.

وقال كول: "صلاح لاعب قوي، إنه مذهل من الناحية الفنية".

وأضاف: "إنه يذكرني بالبرازيلي رونالدينيو.. لقد كان لاعبًا قويًا للغاية".

ريال مدريد ينتظر

زعمت تقارير أوروبية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني تدرس تقديم عرضا لليفربول من أجل التعاقد مع نجم الريدز.

وذكرت شبكة "ESPN"، أن إدارة ريال مدريد تستعد لصفقة تبادل مفاجئة مع ليفربول بعرض إيدين هازارد بالإضافة على مبلغ مادي مقابل ضم البالغ من العمر 29 عاما.