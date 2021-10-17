خالد الغندور: موسيماني لا يليق بالأهلي.. وجوزيه اسم صغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لا يليق بتدريب القلعة الحمراء حاليا، مشيرا إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه اسم صغير في عالم التدريب.

وقال الغندور، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "موسيماني لا يليق بالنادي الأهلي في الوقت الحالي ويجب تغييره والاستعانة بمدرب آخر".

وأضاف: "مينفعش مراتي هي اللي تمشي والتر بواليا وتجيب بيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومدرب الأحمال، لازم أنا اللي أختار اللاعب الذي يناسبني، يجب الابتعاد عن موضوع الأسرة".

وتابع: "مانويل جوزيه لم ينجح في أي ناد في العالم إلا الأهلي، فشل في اتحاد جدة وأنجولا وإيران، اسمه صغير جدا ولم يحصد بطولات في البرتغال، فينجادا وفيريرا أهم منه 4 مرات".

وأكمل: "جوزيه يعتبر لا شيء أمام كارلوس كيروش (المدير الفني الحالي لمنتخب مصر)، نفس الأمر بالنسبة لموسيماني الذي صنعه الأهلي".

وأتم خالد الغندور قائلا: "محمود كهربا مش لاقي نفسه مع الأهلي وكان أفضل مع الزمالك واتحاد جدة السعودي، كان نجمًا في الفترة الماضية لكنه يجلس بديلا في الأهلي ولا يحصل على ثقة بيتسو موسيماني".