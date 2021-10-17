إبراهيموفيتش يعلق على عودته إلى ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، لإثارة الجدل بتغريدة جديدة، بعدما عاد للظهور مع الفريق بعد طول غياب.



وشارك إبراهيموفيتش لمدة 13 دقيقة، السبت، خلال انتصار ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، بعد غيابه عن أغلب مباريات الفريق هذا الموسم.

ونشر إبرا صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في لقطة له أثناء مباراة هيلاس فيرونا وكتب عليها: "أنت تمشي وأنا أطير".

وظهر المهاجم السويدي في الصورة وجسمه مرتفع عن الأرض، حيث كان يحاول لعب الكرة بطريقة مقصية لتسجيل هدف في شباك فيرونا.

وعانى إبراهيموفيتش من إصابة في وتر العرقوب، وتجددت أكثر من مرة، في ظل تقدم سن اللاعب، حيث أتم الـ40 عاما قبل أيام قليلة.

يُذكر أن ميلان قلب تأخره 0-2 إلى الفوز 3-2 على هيلاس فيرونا، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، متقدما بنقطة واحدة أمام نابولي، لكن الأخير لعب مباراة أقل.