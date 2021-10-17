بسبب طائرة خاصة..الهجوم على مانشستر يونايتد

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

دافع مانشستر يونايتد، عن قراره باستخدام طائرة في رحلة مدتها 10 دقائق إلى مواجهة ليستر في محاولة للتغلب على الازدحام، على الرغم من أن مسافة الرحلة كانت 100 ميل فقط، وفقا للبيان.



وأكد مسؤولو المان يونايتد في دفاعهم، أنهم عادة ما يستخدمون الحافلة أو القطار، لكنهم لجأوا إلى الطائرة هذه المرة، للتغلب على الازدحام، وهم في طريقهم لمواجهة ليستر سيتي، والذي خسروا أمامه أمس، 2-4 في الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار يونايتد السفر لمسافة 100 ميل إلى مطار إيست ميدلاندز، وهي رحلة تستغرق حوالي 10 دقائق بالطائرة، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مع التوقع بحدوث ازدحام على الطريق، وفق ما أشارت صحيفة «الديلي ميل».

وشدد مسؤولو يونايتد، على إنهم ملتزمون بزيادة الوعي حول كيفية مساهمة الناس في تحقيق مستقبل أنظف وأكثر استدامة لكوكب الأرض، بعد أن تعرضوا أيضاً، للهجوم من جماعات حماية البيئة، بعد استخدامهم للطائرة في مسافة قصيرة.

وأشار يونايتد، إلى أنهم خفضوا انبعاثاتهم الكربونية السنوية بأكثر من 2700 طن منذ عام 2008، وإلى جانب ذلك، تعهدوا أيضاً، باستخدام الكهرباء الخضراء لمنشآتهم.