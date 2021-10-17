حازم إمام حاول الاعتداء على كارتيرون.. تحرك عاجل من الإدارة البيضاء بعد خناقة كينيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن نادي الزمالك، التحقيق في واقعة تحطيم غرفة ملابس الملعب بعد مباراة توسكر الكينى التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وقال حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، : "سمعت عن هذا ولم أكن متواجدا وتحدثت مع كارتيرون وهيشوف مع الجهاز بإيه اللي حصل وهناخد موقف لو حد عمل حاجة".

وقال المندوه، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر: "سنجري تحقيقا في الأمر لنعرف سبب ما حدث وسنقوم بالرد بعد ذلك، وإذا كان هناك خطأ سنقوم بالاعتذار حفاظا على العلاقات الجيدة".

وكان الإعلامي كريم حسن شحاتة، كشف عن سبب تكسير زجاج غرفة خلع ملابس نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريق أمام توسكر الكيني.

وقال شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء السبت، إن حازم امام "انفعل وحاول الاعتداء على كارتيرون وهو ما تسبب في كسر زجاج غرفة خلع الملابس عقب مباراة الزمالك مع توسكر الكيني".

وأشار الإعلامي إلى تصريحات ديانا يوناه، المسئولة الإعلامية في نادي توسكر الكيني، إذ قالت إن المشاجرة التي حدثت في غرفة ملابس نادي الزمالك بعد المباراة "كانت بين حازم إمام قائد القلعة البيضاء والبعض من الفريق".

وأشارت إلى أن بعض من أفراد الأمن شاهدوا حازم إمام وهو يتشاجر مع زملائه في غرفة الملابس، مما أدى إلى تلفيات كبيرة.

ولفت كريم شحاتة إلى أن الزمالك قرر معاقبة حازم إمام بغرامة مالية كبرى بعد هذا السلوك، حيث وصلت القيمة المالية لتلك الغرامة 200 ألف جنيه.

ونجح الزمالك في تحقيق فوزاً هاماً خارج أرضه على توسكر الكيني بهدف نظيف في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق توسكر في مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر الجاري.