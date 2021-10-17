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المملكة السعودية تسمح بحضور الجماهير في المنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية

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محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة السعودية في بيان يوم السبت أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من الأحد.

 

وقالت الوزارة إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية سيقتصر على "الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح فيروس المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

 

وكانت وزارة الداخلية قالت الجمعة إن السعودية ستخفف إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأحد، بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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