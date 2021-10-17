شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسمح بحضور الجماهير في المنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الرياضة السعودية في بيان يوم السبت أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من الأحد.



وقالت الوزارة إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية سيقتصر على "الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

وكانت وزارة الداخلية قالت الجمعة إن السعودية ستخفف إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأحد، بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.