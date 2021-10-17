ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية..اسوان يتقاسم الصدارة مع المنيا في مجموعة الصعيد

شعار ولوجو الدوري المصري الدرجة الثانية المظاليم تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية، مجموعة الصعيد، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة يوم السبت 16 أكتوبر 2021. تقاسم فريق اسوان صدارة مجموعة الصعيد مع المنيا بشكل مؤقت لحين انتهاء المنيا من مباراته المؤجلة أمام مركز شباب طامية. ويتصدر المنيا جدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني «اسوان» الذي لعب مباراة أكثر. وتتساوى أندية بتزول أسيوط وكيما أسوان والألومنيوم في رصيد النقاط نفسه (5) بفارق نقطة واحدة عن بني سويف صاحب المركز السادس. ويتذيل فريق الإعلاميين جدول ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المصري الدرجة الثانية (الصعيد) دون أي نقاط بعدما ولجت شباكه 7 أهداف في 3 مباريات أمام أندية مركز شباب طامية وبني سويف وبترول أسيوط. جدول ترتيب الدوري المصري الدرجة الثانية بعد الجولة الثالثة المنيا – 6 نقاط – لعب 2 – له 5 – عليه 0 أسوان – 6 نقاط – لعب 3 – له 6 – عليه 4 بترول أسيوط – 5 نقاط – لعب 3 – له 3 – عليه 1 كيما أسوان – 5 نقاط – لعب 3 – له 5 – عليه 4 الألومنيوم – 5 نقاط – لعب 3 – له 3 – عليه 2 بني سويف – 4 نقاط – لعب 2 – له 5 – عليه 3 الفيوم – 4 نقاط – لعب 3 – له 3 – عليه 3 مركز شباب طامية – نقاط 3 – لعب 2 – له 2 – عليه 1 سوهاج – نقاط 3 – لعب 2 – له 2 – عليه 2 ملوي – نقاط 3 – لعب 4 – عليه 5 البداري – نقاط 3 – لعب 2 – له 2 – عليه 4 المدينة المنورة – نقاط 2 – لعب 2 – له 2 – عليه 2 تليفونات بني سويف – نقاط 2 – لعب 3 – له 1 – عليه 2 ديروط – نقاط 1 – لعب 2 – له 1 – عليه 2 قنا – نقاط 1 – لعب 2 – له 0 – عليه 3 الإعلاميين – نقاط 0 – لعب 3 – له 1 – عليه 7

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