شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

تقام اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى البطولات القارية.



يستأنف نادي نيوكاسل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي، في ثوبه الجديد تحت قيادة إدارته الجديدة بآمال وطموحات كبيرة.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، حيث تُنقل مباراة نيوكاسل وتوتنهام عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يستأنف برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فالنسيا.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنقل الشبكة المباراة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق حسن العيدروس.

يستضيف فريق نابولي نظيره تورينو، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يحتضن ملعب أليانز، قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، والتي تجمع بين يوفنتوس وضيفه روما.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

ويحتضن ملعب باي أرينا قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، حين يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على باير ليفركوزن، مساء الأحد.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين متصدري الدوري الألماني، في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ من خلال قناة "beIN Sports HD 3 TR".

يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مباراة ضمك مع ضيفه الاتحاد.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في السادسة و25 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ضمك والاتحاد عبر قناة "SSC1 HD".

يشهد يوم الأحد خروج وفاق سطيف الجزائري، لمواجهة نواذبيو الموريتاني في عقر داره، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستُنقل المباراة عبر القناة الرياضية الموريتانية على الهواء مباشرة.

ويحل الوداد المغربي ضيفا على نظيره الغاني هارتس أوف أوك بملعب "أوهيني دجان" بمدينة أكرا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة عبر قناة "المغربية الرياضية" على الهواء مباشرة.

يأمل الهلال، بطل الدوري السوداني، في العبور لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حين يلاقي ريفرز يونايتد النيجيري في ذهاب دور الـ32.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن تُنقل مباراة الهلال وريفرز يونايتد عبر قناة "الملاعب الرياضية" السودانية.

ويخرج الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة أويلرز الليبيري بملعب "سامويل كانيون دو" بمدينة مونروفيا، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

ولن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكنها ستنقل عبر القنوات المحلية بكلا البلدين.

يستهل الترجي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا (2021-2022) بمواجهة الاتحاد الليبي في الدور الثاني للبطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت تونس.

وتُذاع مباراة الاتحاد الليبي ضد الترجي التونسي على قناة "ليبيا الرياضية".