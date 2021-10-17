بيراميدز: نحتاج تدخل سفارة مصر في إثيوبيا لحل أزمة إسلام عيسى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب وليد مهدي المدير الإداري لنادي بيراميدز، بسرعة تدخل المسؤولين في سفارة مصر بإثيوبيا لحل أزمة اللاعب إسلام عيسى، بعد رفض سلطات مطار أديس ابابا نقله إلى المستشفى الا بعد الحصول على تصريح بذلك.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" اسلام عيسى تعرض لكسر في الانف خلال مباراة الفريق أمام بطل تنزانيا، وتحامل على نفسه، وخرجنا من تنزانيا إلى أثيوبيا في رحلة ترانزيت قبل العودة إلى القاهرة".

وأضاف:" الأكسجين قل لدى اسلام عيسى ونحن في المطار عالقين منذ أكثر من ساعة و45 دقيقة، ولابد ان يدخل اللاعب مستشفى في اثيوبيا حتى لا تزاد إصابته.

وتابع:" الحالة مستقرة والأمور تحت السيطرة لكن نحتاج وزارة الخارجية ممثلة في السفارة للتدخل لحل المشكلة بسبب رفض السلطات الإثيوبية دخول اللاعب للمستشفى الا بعد حصولها على تصريح".

وأتم تصريحاته:" كل الأجهزة قادر على انقاذنا من هذا الوضع، إدارة النادي فضلت بقاء اللاعب في اديس ابابا وننتظر تدخل السفارة المصرية لحل هذه المشكلة".

وعاد فريق بيراميدز بتعادل سلبي بدون أهداف أمام عزام التنزاني بالدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.