ديفيد سيزا: الأهلي لم يتواصل معي لعودتي.. وفايلر رحل بسبب توقفات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام الأسبق للأهلي، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء مع الجهاز الفني بقيادة السويري رينيه فايلر.

وقال سيزا في تصريحات لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى :" الأمور تحسنت في النادي الأهلي، الأمر ليس بالسهل أن تفوز بكل المباريات هذا الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا".

الزمالك يمتلك فريق جيد وبالتالي هل نتوقع ان يفوز الأهلي أمام كل الفريق؟، هذه ليست من صفات كرة القدم الحديثة، فليس من الضروري أن يفوز الفريق دائما بالمباريات".

وأضاف:" ليس صحيح ما يتردد بشان وجود مفوضات مؤخرا مع الأهلي والمدرب فايلر، فهو الآن يشاهد العديد من الفرق ومتأكد أنه سيجد نادي قريبا يجد نفسه فيه".

وتابع:" كما تعلمون ان الدوري المصري توقف كثيرا دون مباريات وهذا أمر كان أحد الاسباب لرحيل فايلر، والنتائج كانت غير جيدة مع التوقف المتكرر".

وأكمل:" الوصول إلى مراكز غير متقدمة جعلت الأمر صعبة بشأن استمرار فايلر في عمله كمدرب للأهلي، والنتيجة لم تكن مبهرة لكن هذه هي الحياة علينا أن نتقبلها كما هي".

واستطرد: " لم أقم باي اتصال مع الجهاز الفني او الإداري الحالي للأهلي، اعمل بصفتي مدربا مساعدا وأتابع بما يقوم به الفريق وربما يحدث مثل هذا في المستقبل لكن حاليا لم يتواصل معي أحد للعودة للفريق".

وأتم: "قضيت عاما في القاهرة وكانت الأمور جيدة داخل الأهلي الذي يعد واحد من أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، ربما كان انتشار فيروس كورونا سبب في الرحيل عن الأهلي".