تذكرتي ورابطة الأندية تعلنان عودة الجماهير عن طريق بطاقة المشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة عودة الجماهير للمدرجات عن طريق بطاقة المشجع Fan Id، حيث لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريقها.

وسبق العمل ببطاقة المشجع خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للكبار وأمم إفريقيا تحت 23 سنة وحققت نجاحا باهرا، دفع بعض الدول لطلب الاستعانة بنظام تذكرتي.

وشهدت الساعات الماضية عدة اجتماعات بين منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي، وأحمد دياب، رئيس رابطة الاندية المحترفة للدوري المصري، للتنسيق للوصول لأفضل الحلول لعودة الجماهير للمدرجات بشكل منظم.

و‏‎تعلن شركة تذكرتي عن فتح باب التسجيل من خلال موقعها للتسجيل، وحضور مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، بعد موافقة الجهات الأمنية علي تواجد 2000 مشجع في المباراة الواحدة.

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.