الشحات: لا يوجد لاعب اعترض على عقوبة السوبر.. ولم نحقق شيء مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي، كواليس عقوبة إدارة القلعة الحمراء عقب فرض غرامة مالية بسبب خسارة لقب السوبر المصري على يد فريق طلائع الجيش.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فرض غرامة مادية على اللاعبين والجهاز الفني تقدر بـ300 ألف جنيه بسبب خسارة لقب السوبر المصري.

الشحات قال في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" والمذاع عبر شاشة "الأولى" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"لم يتحدث أحد، ولم يعترض أحد (مفيش حد فتح بوقه)".

وعن جملة شباع اللاعبين من تحقيق البطولات رد الشحات :"البطولات تُكتب في تاريخ اللاعبين، في كل مرة نتحدث ونقول أننا لم نفعل أي شي، حتى الآن، (الدنيا ممكن تتقلب علينا في لحظة) إذا لم نحقق بطولة، أنا مثلاً لم أحقق سوى 3 دوري و2 أفريقيا".

الشحات تحدث أيضًا عن غيابه في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر :"سأحاول اللحاق بمباراة العودة أمام الحرس الوطني، بطولة دوري أبطال أفريقيا ليست سهلة وجميع المباريات صعبة، الفريق في حالة تركيز من أجل تحقيق اللقب الثالث على التوالي".

وأنهى :"الحظ لم يحالفنا في مباراة الحرس الوطني، لم ألعب مباراة الذهاب بسبب الإصابة، ولن أخضع لأي عملية جراحية، إصابتي فقط شد في الضامة".

وكان الأهلي تعادل ضد بطل النيجر فريق الحرس الوطني بهدف لكل جانب ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سيعود الأهلي ليستقبل بطل النيجر يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

ويحتاج الأهلي على أقل تقدير لنتيجة التعادل السلبي من أجل الوصول لدور المجموعات.