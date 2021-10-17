المصري: أهدرنا العديد من الفرص أمام سلطات الموارد.. ونستطيع التأهل للدور المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري على تعادل فريقه أمام سلطات الموارد الأوغندي، خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستضيف المصري نظيره الأوغندي، سلطات الموارد، يوم السبت الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور الإياب.

وقال حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" أكثر من لاعب أضاع فرصة خطيرة أمام سلطات الموارد، وكان هناك سوء توفيق طوال اللقاء، ونعاني من نقص في بعض المراكز".

وأضاف:" مباراة العودة نستطيع الفوز بها والتأهل للدور المقبل، وأداء المدرب معين الشعباني كان به توازن بين الدفاع والهجوم".

وتابع:" نحفر في الصخر لكي نحصل على موارد للفريق وحتى يكون لنا تواجد، و لا توجد أي مساعدة حقيقية للنادي".

وعن رحيل اللاعب أحمد رفعت عن صفوف الفريق علق قائلا:" اللاعب لم يرغب في الاستمرار مع المصري، والقيمة التي حصلنا عليها لم تكن مرضية لنا ".

وأتم:"ما يتقاضاه اللاعب احمد رفعت مع فيوتشر أقل مما كان يتقاضاه مع المصري لكن المصري لا يشتري من ييبعه".