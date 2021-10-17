مدرب الحرس الوطني: سنأتي لمصر من أجل الفوز.. واكتشفنا نقاط ضعف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح زكرياو إبراهيم المدير الفني لنادي الحرس الوطني بطل النيجر، بأن فريقه سوف يأتي إلى مصر في مباراة العودة بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا من أجل الفوز.

وقال زكرياو في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "إذا كنت شاهدت المباراة فالأهلي كان الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان لدينا الكثير من الفرص من أجل الفوز بالمباراة".

وتابع: "قبل المباراة لم نكن نعلم كيف سيلعب الأهلي، لكن بعد فترة من الوقت عرفنا طريقة اللعب، لكنه كان قد سجل الهدف بالفعل، وبعد ذلك كان علينا أن نلعب بفلسفتنا وأسلوبنا في اللعب".

وتابع: "الآن نستطيع أن نقول أن الأهلي لديه مشاكل في بعض المراكز، نستطيع أن نعلم أنه غير جيد في أماكن من الملعب، واستطيع أن ألعب في القاهرة من أجل الفوز".

وأضاف: "أنا لا استطيع أن اكشف نقاط ضعف الأهلي لأن هذا جزء من خطتي التي سأعتمد عليها في مباراة العودة".

وردا على تصريح بيتسو موسيماني بشأن أحقية الأهلي في ركلة جزاء، قال: "هذا رأيه هو، لا يمكن أن أعلق عليه، لكن أنا أرى أن المدافع هو من لعب الكرة قبل لاعب الأهلي".

وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني خارج الأرض بنتيجة 1-1 ، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في القاهرة من أجل التأهل لدور المجموعات.