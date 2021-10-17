الزمالك يوضح.. هل يحتاج كارتيرون إلى مدرب مساعد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، أبدى ارتياحه بعدم وجود مدرب مساعد له بعد رحيل أسامة نبيه.

وفاز الزمالك على مضيفه توسكر الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المندوه، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "سعيد بما قدمه الزمالك أمام توسكر، النتيجة العادلة هي 3-0 حيث كان من ممكن تسجيل هدفين أو ثلاثة لولا الحظ".

وأضاف: "جميع عينات لاعبي الزمالك سلبية، البعثة عددها 45 فردا ولم تكن هناك أي حالة إيجابية، وهناك مسحة جديدة فور العودة إلى القاهرة من أجل الاطمئنان أكثر على اللاعبين".

وتابع: "ستكون هناك مكافآت فورية للزمالك طبقا للائحة، بجانب توجيه شكر خاص من جانبي على الأداء بعد تألقهم في المباراة، دون أن أسميها مكافآت من جيبي الخاص".

وعن إمكانية الاستعانة بمدرب مساعد في الجهاز الفني للزمالك، أكد حسام المندوه: "لم يكن هناك قصور، وهذا يحسب للجهاز الفني، هناك حالة استقرار".

وأتم قائلا: "سيكون هناك لقاء قريب مع كارتيرون في القاهرة لمعرفة مدى احتياجه لوجود مساعد، لكني عندما تحدثت معه بعد المباراة أعرب لي عن ارتياحه بالاستمرار على الوضع الحالي".