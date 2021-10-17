"حازم إمام دخل في شجار".. توسكر يكشف كواليس أزمة غرفة ملابس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت ديانا أوينا المنسق الإعلامي لفريق توسكر الكيني، كواليس أزمة غرفة خلع الملابس الخاص بفريق الزمالك، عقب نهاية المباراة والتي أقيمت ظهر السبت.

وكان نادي الزمالك بدأ مشواره الأفريقي في كينيا من خلال مواجهة توسكر الكيني، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت ديانا عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة اليوم السبت :"لاعب الزمالك حازم إمام دخل في شجار مع عدد من اللاعبين".

وأضافت :"الأمر لا يمكن قبوله، حدث تلفيات في غرفة الملابس ولابد من اتخاذ اجراءات، ما الذي كان سيفعله الزمالك إذا حدث مننا هذا الموقف في القاهرة".

وواصلت :"الأمر كان غريب، وكان علينا معرفة الأسباب ولذلك قدمنا تقريرًا للاتحاد الأفريقي بعد هذه الواقعة خاصة أننا رحبنا بنادي الزمالك بالشكل المطلوب".

وعن مباراة الإياب، ردت ديانا :"هناك مباراة أخرى ويمكننا التعويض في مصر، الموقف لم ينته لا يزال هناك فرصة ونسعى تعويض الهزيمة في مصر، نحن أبطال في كينيا سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، نتيجة (1-0) ليست بنتيجة كبيرة".

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك منافسه بطل كينيا يوم الجمعة المقبل، في ملعب "برج العرب" ضمن مباريات مرحلة الإياب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.