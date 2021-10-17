الخطيب يقدم كشف حساب لعمومية الأهلي في مؤتمر صحفي الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمراً يوم الإثنين المقبل لتقديم كشف حساب عن فترته التي تولى فيها قيادة القلعة الحمراء لمدة 4 أعوام.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن محمود الخطيب رئيس النادي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين لتقديم كشف حساب عن ما قدمه المجلس في الـ 4 أعوام الماضية .

وأضاف أن المؤتمر سوف يتحدث فيه محمود الخطيب عن ما تم انجازة في الـ 4 أعوام الماضية من برنامج عائلة الأهلي الذي تقدم به للانتخابات في نهاية 2017.

وأوضح أن الخطيب سوف يكشف في هذا المؤتمر عن مفاجأت جديدة جاري الانتهاء منها ولم يتحدث أحد عنها.

وكانت إدارة الأهلي قد فتحت باب تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الجديدة بدءاً من اليوم ولمدة أسبوع حتي الجمعة المقبل.

ولم يتقدم أحد في اليوم الأول من فتح باب الترشيح على جميع المقاعد سواء العضوية فوق او تحت السن وأمين الصندوق والنائب ورئيس النادي.