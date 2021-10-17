إيهاب جلال يشيد بلاعبي بيراميدز بعد التعادل مع عزام التنزاني بالكونفيدرالية

أشاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري بأداء لاعبيه بعد التعادل السلبي مع عزام يونايتد التنزاني في ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال إيهاب جلال في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه عقب المباراة :”الفريق ظهر بشكل جيد وكان له العديد من الفرص وكنا نريد الفوز بهدف لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل”.

وأوضح :” بعض الهفوات تسببت في منح المنافس فرصتين علي مرمانا لكن شريف إكرامي ظهر بشكل جيد وتصدي لهم”.

من جانبه ، أعرب إسلام عيسي الجناح الأيسر للفريق عن إرتياحه الشديد للتعادل مع فريق عزام.

وقال عيسي :” تعرضت للإصابة في المباراة وفضل الجهاز الفني إخراجي بهدف عدم تفاقم الأمور”.

وأضاف :”سوف أخضع لفحص طبي بعد العودة للقاهرة لتحديد حجم الإصابة في منطقة الأنف”.

وأوضح الدكتور مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز أن إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، وعلى الفور جرى التدخل الطبي السريع من خلال تثبيت الشرخ وخياطة مكان الجرح.

وقال إن اللاعب سيجري بعد عودة بيراميدز للقاهرة أشعة مقطعية لمعرفة كافة تفاصيل الإصابة، وعمل قناع طبي لحماية وجه اللاعب من الالتحامات في الفترة المقبلة.