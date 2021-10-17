اخبار الرياضه

إيهاب جلال يشيد بلاعبي بيراميدز بعد التعادل مع عزام التنزاني بالكونفيدرالية

0 نشر
مكتب التحرير 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

إيهاب جلال يشيد بلاعبي بيراميدز بعد التعادل مع عزام التنزاني بالكونفيدرالية

إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز - صور Twitter

أشاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري بأداء لاعبيه بعد التعادل السلبي مع عزام يونايتد التنزاني في ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وقال إيهاب جلال في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه عقب المباراة :”الفريق ظهر بشكل جيد وكان له العديد من الفرص وكنا نريد الفوز بهدف لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل”.

وأوضح :” بعض الهفوات تسببت في منح المنافس فرصتين علي مرمانا لكن شريف إكرامي ظهر بشكل جيد وتصدي لهم”.

من جانبه ، أعرب إسلام عيسي الجناح الأيسر للفريق عن إرتياحه الشديد للتعادل مع فريق عزام.

وقال عيسي  :” تعرضت للإصابة في المباراة وفضل الجهاز الفني إخراجي بهدف عدم تفاقم الأمور”.

وأضاف :”سوف أخضع لفحص طبي بعد العودة للقاهرة لتحديد حجم الإصابة في منطقة الأنف”.

وأوضح الدكتور مصطفي المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز أن إسلام عيسى تعرض لجرح قطعي وشرخ بالأنف إثر التحام عنيف من جانب لاعب عزام، وعلى الفور جرى التدخل الطبي السريع من خلال تثبيت الشرخ وخياطة مكان الجرح.

وقال إن اللاعب سيجري بعد عودة بيراميدز للقاهرة أشعة مقطعية لمعرفة كافة تفاصيل الإصابة، وعمل قناع طبي لحماية وجه اللاعب من الالتحامات في الفترة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يشيد بلاعبي بيراميدز بعد التعادل مع عزام التنزاني بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا