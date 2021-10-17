كارتيرون: توسكر الكيني كان منافسًا صعبًا ومباراة الإياب لن تكون سهلة للزمالك

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني بهدف نظيف اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء إن المباراة كانت صعبة حيث واجه فريقه منافسًا قويًا ومنظمًا، مع أجواء مناخيه صعبة خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر.

وأضاف أن الزمالك تغلب على بطل الدوري الكيني، والفريق الأبيض كان سبق وخسر من جورماهيا من قبل في الكونفيدرالية 2 / 4 ، مضيفًا أنه فخور باللاعبين والفوز على توسكر رغم الظروف التي واجهت الزمالك.

وأوضح أن مباراة العودة ليست سهلة، وفريقه سيخوض لقاء العودة ببرج العرب بأفضل تشكيل ممكن من أجل حسم الفوز والتأهل لدور المجموعات، مضيفًا أن الفوز بهدف على بطل الدوري الكيني نتيجة جيدة، خاصة وأن اللاعبين الدوليين انضموا للزمالك مؤخرًا وكانوا يعانون من حالة إجهاد.

وحرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في كينيا على تهنئة لاعبي الفريق والجهاز الفتي بهذا الفوز وقطع خطوة مهمة نحو التأهل لدور المجموعات.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الزمالك كان بإمكانه الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا غياب التوفيق، بخلاف هدف محمود حمدي الونش الملغي من قبل الحكم بدون سبب، مضيفًا أن الفريق قدم مباراة قوية وجيدة أمام بطل الدوري الكيني.

وأضاف رئيس بعثة الزمالك أن أداء الفريق سيتحسن بتوالي المباريات، خاصة وأن لقاء توسكر يعد أول لقاء رسمي للفريق في الفترة الحالية بعد نهاية الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن الإدارة تثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.