أجويرو وفاتي يدخلان دائرة اهتمام كومان قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

دخل الثنائي سيرخيو أجويرو وأنسو فاني دائرة أهتمام رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام فالنسيا غدًا الأحد،حيث يسعى المدرب لتحقيق الفوز، بعدما أكد أن فريقه بحاجة مُلحة للفوز.

ولم يشارك أجويرو، لاعب مانشستر سيتي السابق، في أي مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الأخيرة، بسبب إصابة في الركبة.

ودخل أجويرو في حسابات كومان قبل مباراة فالنسيا، بينما يبدو أن فاتي بات جاهزًا للمشاركة كأساسي للمرة الأولى هذا الموسم.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيحدث في مباراة الغد أم أمام دينامو كييف يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، أو ربما يحدث هذا في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الاسبوع المقبل.

وربما تحدد المباريات الثلاث التي سيلعبها برشلونة على أرضه والتي ستقام في غضون ثمانية أيام مصير كومان مع الفريق، حيث ازدادت الضغوط على المدير الفني عقب خسارة الفريق أمام بنفيكا في دوري الأبطال وأمام أتلتيكو مدريد في الدوري قبل فترة التوقف الدولي.

وقال كومان، اليوم السبت، في تقييمه لموقف أجويرو :”لقد تحسن كثيرًا مؤخرًا، لعب 20، 25 دقيقة يوم الأربعاء والأمور تسير بشكل جيد”.

وأضاف :” لكنه يفتقد لإيقاع المباريات وأشياء بدنية معينة. سيكتسب هذا من خلال المباريات، هناك إمكانية لتواجده في قائمة الفريق للمباراة المقبلة. إمكاناته ليست محل شك، يمكنه أن يقدم الكثير لهذا الفريق، خاصة في الجانب الهجومي”.

وحصد برشلونة 12 نقطة من مبارياته الافتتاحية السبعة في الدوري، مما يعني أن الفريق أمامه الكثير لتعويض الفارق الذي يبعده عن فرق مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، الذين حصدوا 17 نقطة من ثماني مباريات قبل بداية مباريات هذه الجولة، ولدى برشلونة مؤجلة.

وعاد المهاجم الشاب فاتي إلى الفريق الأول بعد غياب طويل نتيجة إصابته في الركبة، ولا يتعجل كومان الدفع باللاعب الإسباني ، في الوقت الذي يعلم فيه بإمكانات اللاعب وأنه قد يساعد الفريق بشدة.

وقال كومان عن فاتي :”كل يوم يقوم بعمل أفضل كان بعيدًا عنا لفترة طويلة، يجب أن تفكر في أنسو أن هناك ثلاث مباريات مقبلة خلال أسبوع وأنه لا يمكنه لعب المباريات الثلاث بشكل كامل. يجب أن نقرر ماهو الأفضل له وللفريق”.