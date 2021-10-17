أردوغان يلتقي منتخب تركيا بطل أوروبا لمبتوري الأطراف لكرة القدم

رجب طيب أردوغان رئيس دولة تركيا - صور Afp التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، المنتخب التركي لمبتوري الأطراف، المتوج ببطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي. وذكر مراسل الأناضول أن اللقاء بين أردوغان ولاعبي الفريق والكادر الفني، جرى مغلقًا في قصر هوبر بإسطنبول. وحضر اللقاء أيضًا وزير الرياضة والشباب التركي محمد محرم قصاب أوغلو، ونائب حزب “العدالة والتمية” عن ولاية إزمير، ألباي أوزآلان. وفي 19 سبتمبر الماضي، توّج منتخب تركيا ببطولة أوروبا لمبتوري الأطراف للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز عريض على نظيره الإسباني.

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