تعرف على موعد مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني «عُمانتل» والقنوات الناقلة لها، في اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولى من المسابقة 2021-2022.

يستضيف عمان نظيره بهلاء في ختام الأسوبع الأولى من الموسم الرياضي 2021-22، على ملعب السيب وعينه على تحقيق الفوز من أجل بداية قوية في المسابقة المحلية.

كان نادي عمان قد وصل الى النقطة 11 في المركز التاسع بالموسم الماضي من الدوري العماني، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مبارتين، وتعرض لخمس هزائم، وذلك قبل قرار الإلغاء بسبب فيروس كورونا.

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على الجانب الآخر احتل نادي بهلاء المركز السادس بجدول الترتيب في الموسم الماضي برصيد 15 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 6، وتعرض لهزيمة واحدة.

وشهد اليوم الاول في الدوري العماني قد انطلق السبت بأربع مواجهات، وتصدر نادي النهضة جدول ترتيب دوري عمانتل برصيد 3 نقاط مع 3 أهداف، بفارق الاهداف عن النصر الثاني.

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موعد مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني

يحين موعد مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني يوم الاحد الموافق 17 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:10 بتوقيت سلطنة عمان، 18:10 بتوقيت مصر، 19:10 بتوقيت السعودية، 16:10 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة عمان بهلاء في الدوري العماني

ينقل بث مباشر مباراة عمان وبهلاء في الدوري العماني على القناة العمانية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

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